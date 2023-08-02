На Вознесенском мосту в Йошкар-Оле завершены основные работы в прямом направлении

ФОТО: мэрия Йошкар-Олы
На Вознесенском мосту в Йошкар-Оле в прямом направлении на сегодняшний день завершены основные работы, сообщают в пресс-службе администрации города.
Теперь, согласно дорожному нацпроекту, рабочим предстоит восстановление и покраска балок пролетных строений.
Что касается обратного направления, то там уже произведены демонтажные работы на проезжей части и сопряжения у опоры. Также рабочие уложили выравнивающий слой, оборудовали цоколи и установили карнизные блоки.
Работы по ремонту Вознесенского моста продолжаются.
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