На Вознесенском мосту в Йошкар-Оле завершены основные работы в прямом направлении

ФОТО: мэрия Йошкар-Олы

На Вознесенском мосту в Йошкар-Оле в прямом направлении на сегодняшний день завершены основные работы, сообщают в пресс-службе администрации города.

Теперь, согласно дорожному нацпроекту, рабочим предстоит восстановление и покраска балок пролетных строений.

Что касается обратного направления, то там уже произведены демонтажные работы на проезжей части и сопряжения у опоры. Также рабочие уложили выравнивающий слой, оборудовали цоколи и установили карнизные блоки.

Работы по ремонту Вознесенского моста продолжаются.

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