ФОТО: Госавтоинспекция Марий Эл

В ДТП в Йошкар-Оле пострадал 18-летний парень, передает Госавтоинспекция Марий Эл. Авария произошла 1 августа около 5 часов вечера рядом с домом №80 на улице Строителей.

Сообщается, что 23-летний мужчина за рулем автомобиля «Lada Priora» во время выезда с прилегающей территории нарушил правила дорожного движения – не уступил дорогу «Ford Focus», движущемуся по главной дороге.

В результате этого произошло столкновение. В ДТП пострадал 18-летний пассажир отечественного автомобиля.

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