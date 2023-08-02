ФОТО: kzn.ru

В Казани заработает лаборатория для молодых художников «Смена Лаб», рассказывают в пресс-службе администрации города.

Бесплатные занятия для участников будут проходить с 25 августа до 25 декабря. В программе: лекции, мастер-классы и мастерские.

Результатом работы бесплатной лаборатории для татарстанских дарований станет выставка итоговых работ в «Смене».

Подать заявку до 13 августа включительно могут художники в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить анкету и предоставить портфолио по ссылке, информируют в пресс-службе Центра современной культуры «Смена».

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