1,5-миллионному пассажиру электрички Казань-Аэропорт подарят сертификат

ФОТО: kzn.ru

1,5-миллионный пассажир электрички Казань-Аэропорт-Казань получит в подарок сертификат на бесплатные поездки, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Счастливчик сможет бесплатно кататься на всех электричках компании «Содружество» целый месяц. Также юбилейный пассажир получит ценные подарки.

Такую интересную акцию организация решила провести к предстоящему Дню железнодорожника.

1,5-миллионного пассажира определят с помощью автоматизированной системы управления пригородным пассажирским комплексом, передает пресс-служба АО «Содружество».

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