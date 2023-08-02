Готовность капремонта жилого фонда в двух районах Казани составляет 85%

ФОТО: kzn.ru

Готовность капремонта жилого фонда двух районов Казани составляет 85%, передает пресс-служба администрации города.

Капитальный ремонт в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах столицы Татарстана близится к завершению. Всего, согласно проекту, должно быть отремонтировано 50 жилых домов.

Ремонтные работы затронут систему центрального отопления, обновление фасадов и кровли. Кроме того, старые лифты в домах будут заменены на новые.

В целом, в Казани на этот год запланирован капитальный ремонт в 217 многоквартирных домах.

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