Жителю Челнов пришлось через приставов выбивать долг в 1,5 миллиона рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителю Челнов пришлось через приставов выбивать долг у друга в 1,5 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Татарстану.

Выяснилось, что мужчина одолжил своему товарищу крупную сумму денег согласно договору займа под 36% годовых. Однако спустя год, как было указано в документе, долг возвращен не был.

Поэтому заемщику пришлось обращаться за помощью в суд. На заседание должник не явился, поэтому судья принял решение взыскать с него, и сумму долга, и проценты. В общей сложности – более 3 миллионов рублей. Кроме того, должнику присудили штраф в 7,5 тысяч рублей, выплату неустойки – более 100 тысяч и госпошлину в 24 159 рублей.

Однако и после этого должник не исполнил судебное решение. Поэтому его имущество было арестовано.

Когда арестованную недвижимость уже готовили выставить на торги, должник все же решил все оплатить. Вернул в полном объеме займ теперь уже бывшему другу, и все остальные долги, резюмировали в пресс-службе ведомства.

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