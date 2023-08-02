Улицу Хасана Туфана в Казани обновили по нацпроекту

ФОТО: kzn.ru

Улицу Хасана Туфана в Казани обновили согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги», передает мэрия столицы Татарстана.

Сообщается, что во время работ было отремонтировано асфальтное покрытие протяженностью более 700 метров, на улице появилось 106 новых дорожных знаков, разметка и пешеходные ограждения.

Кроме того, для удобства и безопасности горожан на обновленной улице оборудовали регулируемый пешеходный переход со светофорами.

Уточняется, что по нацпроекту в Казани на сегодняшний день идет ремонт на 12 участках улиц протяженностью 10 километров. На 11 из них работы планируют завершить этим летом.

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