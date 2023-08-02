В Менделеевске начали сборку стеклянного купола, претендующего на рекорд России

Стоимость купола составила 75 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Менделеевского района

С 15 по 17 сентября в Менделеевске пройдет международный фестиваль «Пастернаковские чтения». Специально для его проведения в городе начали устанавливать большой круглогодичный купол «Атмосфера».

Конструкцию спроектировали в Москве. Площадь купола составит 706 квадратных метров - это будет самый большой подобный объект в России. Вмещать он сможет 353 человека.

Каркас купола планируют возвести за 4 дня, после рабочие приступят к его обшивке. Сдать объект стоимостью 75 миллионов рублей планируют к 23 августа, сообщает пресс-служба Менделеевского района.

Напомним, в Менделеевске на ремонт шести улиц направят более 20 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram