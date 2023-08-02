Владимир Путин лично наградил подполковника из Татарстана, участвующего в СВО

Путин выразил благодарность участникам за преданную службу России. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику СВО, подполковнику Иреку Магасумову из Мамадыша. Глава страны лично наградил военнослужащего на торжественной церемонии в Кремле.

Путин выразил благодарность участникам СВО за преданную службу России. Президент подчеркнул, что бойцы пришли на передовую с единой целью - быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом.

Напомним, ранее Владимир Путин отметил государственными наградами четырех жителей Татарстана.

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