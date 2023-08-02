Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды со 2 по 3 августа

Во время непогоды необходимо находиться дома. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о приближающемся ухудшении погоды со 2 августа по 3 августа 21.00.

В среду, 2 числа, ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15-20 метров в секунду. В четверг, 3 августа, ночью прогнозируется туман, днем и вечером грозы с сильным ветром сохранятся.

В МЧС Татарстана рекомендовали при усилении ветра находиться в помещениях и не оставлять детей без присмотра. Окна в доме следует плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

Если же непогода застала на улице, то необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. При этом стоит подальше держаться от стен домов, остановок общественного транспорта и недостроенных зданий, рекламных щитов, вывесок, деревьев, дорожных знаков и проводов.

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