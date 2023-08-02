На День ВДВ в Казани установили памятник легендарному десантнику Павлу Клетневу

Павла Клетнева не стало в мае прошлого года. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В День ВДВ, 2 августа, в Казани на мемориальном комплексе «Курган» открыли памятную плиту легендарному десантнику Павлу Кузьмичу Клетневу.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем telegram-канале отметил, что Павел Кузьмич является настоящим примером для молодежи и всех, как надо любить жизнь и родину.

Павел Клетнев участвовал в Великой Отечественной войне, был известным парашютистом. До последних дней вел активный образ жизни, прыгнув с парашюта в очередной раз в 95 лет.

Ранее мы рассказывали, как во время сильного урагана житель Татарстана в одиночку спас 11 человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram