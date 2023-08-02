В Набережных Челнах приготовили 500 банок тушенки для участников СВО

В одном из торговых центров города установлено шесть ящиков для сбора гуманитарной и шефской помощи. Фото: мэрия Набережных Челнов

В Набережных Челнах приготовили 500 банок тушенки из мяса утки для участников спецоперации. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии города.

По словам одной их сотрудниц холдинговой компании, они хотели помочь бойцам СВО и отправить им тушенное мясо, так как в полевых условиях тяжело готовить.

Напомним, в Татарстане жителям напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО.

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