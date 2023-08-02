Житель Казани на велосипеде в Марий Эл совершил секс-насилие над детьми

Преступника искали с 2021 года. Фото: СУ СКР по Марий Эл

В Марий Эл суд признал 59-летнего жителя Казани виновным в секс-насилии над детьми. Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года, сообщили в следственном комитете Марий Эл.

«Этот приговор пока не вступил в законную силу», - при этом отметили в ведомстве.

Все началось еще в июле 2021 года. В городе Волжск на улице неизвестный мужчина подъехал на велосипеде к четырем девочкам, которым не было и 12 лет. Он совершил в отношении них действия сексуального характера. После этого преступник скрылся.

Было известно, что преступник передвигается на велосипеде. Фото: скриншот

Его долго не могли вычислить и найти. Он объявился в Волжске снова только весной 2023 года. В этот раз жертвой мужчины стала 10-летняя девочка. Он не успел скрыться, как раньше. Преступника задержала местная полиция. Им оказался житель Казани. На него тут же завели уголовное дело и арестовали.

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