В Набережных Челнах машина сбила 10-летнего ребенка

С мета ДТП школьника срочно доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах вечером во вторник, 1 августа, на Комсомольской набережной автомобиль «Лада Приора» наехал на 10-летнего ребенка, сообщает ГИБДД города.

По предварительным данным, 34-летний водитель двигался в направлении улицы Батенчука. В это время школьник пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Он вышел из-за припаркованного автомобиля прямо на проезжую часть, не убедившись в отсутствии на ней машин. Мальчика тут же сбили. Его с места ДТП доставили в больницу. Там врачи осмотрели ребенка и в итоге отпустили его домой.

Напомним, ранее в Татарстане грузовик протаранил легковушку, погибли три человека.

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