В Набережных Челнах за поджог машины задержали семилетних мальчиков

Информацию для дальнейшего разбирательства направили в инспекцию по делам несовершеннолетних. Фото: Александр ГЛУЗ

Во вторник, 1 августа, в 34-ом комплексе Набережных Челнов полностью сгорел отечественный автомобиль марки «ВАЗ». Полицейским оперативно удалось задержать поджигателей.

Ими оказались два семилетних мальчика, которые играли со спичками в салоне машины. В этом году они должны пойти в первый класс. Информацию для дальнейшего разбирательства и принятия соответствующих мер направили в инспекцию по делам несовершеннолетних, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на УМВД по Набережным Челнам.

Напомним, ранее в городе женщина при разводе с супругом избила его и забрала малолетнюю дочь.

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