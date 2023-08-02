В Набережных Челнах к 2025 году решили полностью отказаться от маршруток

В настоящее время в Набережных Челнах курсируют более 200 маршруток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах к январю 2025 году планируют полностью отказаться от маршруток в пользу больших автобусов, сообщают в исполкоме города.

Это связано с тем, что через два года истекает контракт с перевозчиком, который использует для своей работы микроавтобусы. В настоящее время на улицах курсируют более 200 маршруток.

Как пояснили сами перевозчики, после поступления в город больших автобусов «НЕФАЗ», мест частникам-маршруточникам здесь не будет. В связи с этим их судьба уже предрешена.

Отметим, 45 «НЕФАЗов» и около 10 старых «ЛИАЗов» уже переданы на баланс МУП «Горкоммунхоз». По программе лизинга за два года Набережные Челны получат еще сто больших автобусов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Набережные Челны новые автобусы поступят до середины июля.

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