В Чувашии на Волге нашли тело капитана катера, который затонул во время урагана

Погибшего обнаружили на четвертый день поисков. Фото: МЧС России

В Чувашии на Волге спасатели нашли тело капитана катера, который затонул во время урагана, сообщает МЧС России. Он шел с перегрузом. Вместо положенных пяти человек, судно на борт приняло 10. Большинство из них - это дети. Тогда погиб шестимесячный младенец. Сам капитан и его восьмилетний пассажир пропали. Остальных удалось спасти.

Спустя три дня после трагедии первым удалось найти мальчика. Он погиб. Поиски капитана продолжались до среды. Его тело удалось найти при помощи беспилотника недалеко от места крушения.

«Поисково-спасательная операция завершена», - отметили в МЧС России.

Напомним, что по факту произошедшего завели уголовное дело, следствие продолжается.

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