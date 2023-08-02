Власти Казани отложили реорганизацию движения на Булаке

О новых сроках и планах по реализации проекта власти города пока не сообщают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани местные власти отложили реализацию проекта полной реорганизации движения на Булаке. Первая очередь работ уже стартовала в 2020 году, а завершить их планировали еще в 2021 году, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Причиной отсрочки стала нехватка финансирования. По планам мэрии столицы Татарстана введение новой схемы движения транспорта в центре города должно было сократить пробки по улице Тихомирной.

Так, задержка транспорта снизилось бы на 40%, а также стало более безопасным движение вдоль Булака на перекрестке с улицей Татарстан. Предполагалось, что улица Тихомирова станет односторонней, а Лево-Булачная - двусторонней, нетранзитной и частично пешеходной.

Отметим, о новых сроках и планах по реализации проекта власти города пока не сообщают.

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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