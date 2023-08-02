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НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:46

В Набережных Челнах участников фестиваля White party задержали за наркотики

В Набережных Челнах полицейские нагрянули на вечеринку с московскими диджеями и задержали тусовщиков, которые были под наркотиками
Лев ИЛОНОВ
Полицейские нагрянули на вечеринку, когда та была уже в полном разгаре.

Полицейские нагрянули на вечеринку, когда та была уже в полном разгаре.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские получили сообщение от источника о том, что на предстоящем фестивале White party, с участием московских диджеев, который будет проходить на базе отдыха Набережных Челнов, будут распространят наркотики.

Силовики заявились на вечеринку, когда она была в полном разгаре. Как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, на фестивале всех тусовщиков проверили на употребление запрещенных веществ. Следы наркотиков были выявлен у трех человек. Их сопроводил в отделение полиции. Там на нах составили административный протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Задержанным грозит штраф до пяти тысяч рубле либо арест на 15 суток.

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