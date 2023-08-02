В подростковых клубах каждый сможет выбрать занятие по душе и заниматься с профессиональными педагогами на бесплатной основе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на ремонт пяти подростковых клубов направили 128 миллионов рублей. В настоящее время работы на этих объектах выполнены на 77%, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

По словам министра по делам молодежи Рината Садыкова, это важнейшая площадка для молодого поколения, сфера реализации их интересов, творческого совершенствования и развития интеллектуальных способностей. Там каждый сможет выбрать занятие по душе и заниматься с профессиональными педагогами на бесплатной основе.

Так, в поселке Урусу Ютазинского района после капремонта уже открылся подростковый клуб «Атлант». В нем имеется киберзалы и кабинет психологической поддержки. В ближайшее время ожидается открытие подобных объектов в Нурлатском и Алькеевском районах. Также отремонтируют действующие клубы в Набережных Челнах и Альметьевске.

Напомним, в 2023 году в Казани построят молодежный центр и спроектируют три новых подростковых клуба.

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