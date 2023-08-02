В 2026 году среднюю стоимость горячего питания установят в размере 72,3 рубля. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января 2024 года в Татарстане повысят стоимость школьного питания. Соответствующий проект постановления разработал Минфин республики.

Согласно документу, если сейчас затраты на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов установлена в размере 61,3 рубля на одного ребенка, то в следующем году они будут уже равны 66,8 рубля.

При этом школьное питание в Татарстане продолжит расти в цене. В 2025 году оно будет стоить 69,5 рубля вместо запланированного ранее 63,8 рубля, а в 2026 году - 72,3 рубля.

Отметим, в данное время документ еще проходит антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 8 августа.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ.

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