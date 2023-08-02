Стало известно, когда в Казани снова заработают главные часы на улице Баумана

Улица Баумана является центральной точкой притяжения туристов в Казани. Фото: Алина НИЗАМОВА

Местные жители уже прозвали этот объект «часы влюбленных», ведь именно под ними на улице Баумана в центре Казани многие парочки назначают свидания. Вот только установленные еще в 1999 году бронзовые часы со временем начали давать сбой. А несколько дней назад на них и вовсе наклеили объявления, что механизм не работает. В итоге часовой механизм отправили на ремонт.

«Как только механизм пройдет успешные испытания, часы снова запустят. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время», - сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани.

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