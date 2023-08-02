Супруги из Казани смогли обмануть интернет-магазин на 23 миллиона рублей

Они не долго радовались этим деньгам, вскоре их задержала полиция. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вахитовский районный суд Казани признал виновными в мошенничестве на 23 миллиона рублей местную супружескую пару. Мужа приговорили к 5 годам лишения свободы, а жену к 3 годам условного срока с равнозначным испытательным сроком, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Как было доказано в суде, в мае 2021 года мужчина зарегистрировал фирму супруги в интернет-магазин как продавца туристических путевок. После чего соучастники пары «купили» эти поездки. В качестве средств оплаты они при этом указали данные неработающих банковских карт. В интернет-магазине не обратили на это внимание и заплатили «продавцу» всю сумму фиктивных покупок, а это 23 миллиона рублей. Когда все вскрылось, супругов тут же нашли правоохранители и завели на них уголовное дело.

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