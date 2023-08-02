В Казани театр имени Мусы Джалиля покидают артисты из Англии и Японии

О причинах отъезда из Казани артисты не сообщили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани балетную труппу ТГАТОиБ театр имени Мусы Джалиля покидают артисты из Англии и Японии. Об этом они сами сообщили в социальных сетях

Речь идет о английском танцовщике и хореографе итальянского происхождения Алессандро Каггеджи. Он проработал в театре около восьми лет. Ранее он сетовал на недостаточное разнообразие репертуара в учреждении. Но деятель искусства не прощается навсегда и уверен, что вернется в Казань.

Его супруга японка Мана Кувабара также покидает театр. Там она проработала солисткой четыре сезона. Она поблагодарила коллег, зрителей и друзей за поддержку, а также столицу Татарстана за встречу с Алессандро.

Отметим, о причинах отъезда из Казани артисты не сообщили. В настоящее время они находятся на отдыхе в Европе.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов посетил стройку нового здания театра имени Камала.

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