В Йошкар-Оле последствия урагана устранят к концу этой недели

В первую очередь с улиц города убрали поваленные ветром деревья. Фото: t.me/evmaslov12

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов провел совещание по вопросам ликвидации последствий урагана, который накрыл город 29 июля. Так, была поставлена задача устранить все до конца этой недели.

«Коммунальными службами привлечены дополнительные силы и средства», - написал в своем телеграм-канале Евгений Маслов.

Как отметил мэр, в первую очередь в городе были убраны поваленные ураганом деревья, которые представляли опасность и мешали проезду машин, а также передвижению пешеходов. В настоящее время, коммунальщики убирают от веток и песка тротуары с дорогами. А энергетики занимаются устранением неполадок на сетях электроснабжения.

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