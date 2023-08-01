Работал до тех пор, пока не умер: в Татарстане мужчину обвиняют в гибели коллеги

Подозреваемый в смерти рабочего задержан, решается вопрос об его аресте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В помещении агрофирмы села Шуганка Муслюмовского района нашли тело 42-летнего мужчины. Он скончался во время работы. Эксперты-криминалисты зафиксировали у него следы побоев. В связи с этим было заведено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», сообщили в следственном комитете Татарстана.

«По подозрению в совершении этого преступления задержан 37-летний коллега погибшего. Решается вопрос об аресте мужчины на время следствия», - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, мужчины были наняты для ремонта здания агрофирмы, заодно там и жили. В один из дней подозреваемый узнал, что коллега утаил от него 1 000 рублей совместного заработка. За это он избил его. При этом, несмотря на тяжелые травмы, потерпевший продолжал работать, к врачам не обращался. В итоге он скончался от внутреннего кровотечения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram