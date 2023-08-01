19 августа в Набережных Челнах на «YUKA DRIVE FEST 2023» пройдет автосоревнование со спецэффектами и пиротехникой

На фестивале «YUKA DRIVE FEST 2023» в Набережных Челнах, который пройдет 19 августа, пройдут соревнования по джимхане. Это один из самых зрелищных видов автоспорта. Задача пилотов в парных заездах пройти извилистую и очень сложную трассу со множеством препятствий

Соревнования будут сопровождаться яркими спецэффектами и пиротехникой. Праздник автоспорта пройдет на городском Майдане. Главным хедлайнером состязаний станет известный российский автогонщик-дрифтер Аркадий Цареградцев. Главная интрига в том, что он выступит на автомобиле, который увидит только в день соревнований.

На фестивале также можно будет посетить выставку уникальных маслкаров, ретроавтомобилей и кастомных проектов из частных гаражей.

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