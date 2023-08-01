В Чебоксары привезут ковчег с мощами Матроны Московской

Ковчег будет пребывать в Введенском кафедральном соборе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Введенский кафедральный собор Чебоксар (ул. Константина Иванова, 21) в скором времени из Тулы прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской, сообщает митрополия Чувашии.

«Святыня по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия будет пребывать в соборе с 5 по 13 августа», - уточнили в епархии.

Для справки, блаженная старица Матрона является одной из наиболее почитаемых святых XX века. Близость к народу, простота, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим – все это сделало ее близкой и любимой для каждого. Еще до официальной канонизации Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами.

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