Банк «Открытие» аккредитовал в Татарстане новые объекты жилищного строительства

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Татарстана. В июне-июле 2023 года банк аккредитовал 11 строящихся в Казани и Набережных Челнах жилых комплексов: «Аура» от ООО СЗ «4С Казань», «Hayat Kazan» от ООО СЗ «Гарант», «Лето» в Советском районе от ООО СЗ «СТРОЙУСЛУГИ-1», «Озеро» от ООО СЗ «ЗАМЕЛЕКЕСЬЕ НЧ», «Центр городской жизни «Притяжение» от ООО СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-42», дом №21 «Белая аллея» от ООО СЗ «ПРОГРЕСС-ДЕВЕЛОПМЕНТ», «Радужный-2» от ООО СЗ «ТСИ», «Семья» от ООО СЗ «ДОМКОР», «Крылья» ООО СЗ «АРТ-СТРОЙДОМ», «Питерский квартал» от ООО СЗ «ЖСК КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 3», «Новый» от ООО СЗ «ИНВЕСТОР».

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта.