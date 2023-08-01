В Татарстане в 2023 году создадут шесть новых особо охраняемых природных территорий

Создание таких территорий позволит сохранить природные комплексы, являющихся местами отдыха, гнездования, размножения и нагула животных, в том числе занесенных в Красную книгу Татарстана. Фото: Олег АДАМОВИЧ

По предложению Института экологии и природопользования КФУ в Татарстане за 2023 год планируют создать шесть новых особо охраняемых природных территорий, сообщил на брифинге председатель Госкомитета республики по биоресурсам Федор Батков.

«Это позволит сохранить природные комплексы, являющихся местами отдыха, гнездования, размножения и нагула животных, в том числе занесенных в Красную книгу Татарстана», - отметил Батков.

Речь идет о следующих объектах:

- «Природный комплекс в окрестностях родника «Шифа» в Мензелинском районе для сохранения массива широколиственных лесов, а также растений и животных, занесенных в Красную книгу Татарстана;

- «Колония чаек» на территориях Алексеевского и Рыбно-слободского районов для сохранение колонии чаек хохотуний;

- «Колония сурков» в Азнакаевском районе для сохранение исторических колоний сурка-байбака и среды их обитания, а также растений и животных, занесенных в Красную книгу Татарстана и России;

- «Места гнездования большой белой цапли» в Чистопольском районе для сохранения мест гнездования этой птицы, которая занесена в Красную книгу Татарстана;

- «Мокрые курнали» в Алексеевском районе для сохранения болотно-лугового комплекса с местами гнездования цапель и болотно-луговых птиц

- «Болото сфагново-верховое» в Апастовском районе для сохранение редкого сфагнового верхового болотного комплекса, образовавшегося в локальной западине на водоразделе рек Бия и Имелли, а также правых притоков Свияги.

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