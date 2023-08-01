В Казани на время праздника «Я выбираю небо» 2023 перекроют две улицы

Ограничения для транспорта будут действовать 4 и 5 августа. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В эту пятницу, 4 августа, в столице Татарстана около Центра семьи «Казан» пройдет праздник «Я выбираю небо» 2023. В связи с этим для транспорта перекроют две улицы – Сибгата Хакима и Бондаренко.

А именно 4 и 5 августа с 14.00 до 23.00 проехать нельзя будет по следующим участкам:

- в обе стороны по улице Сибгата Хакима - от перекрестка с улицей Декабристов до перекрестка с улицей Абсалямова;

- в обе стороны по улице Бондаренко - от дома №3 на улице Сибгата Хакима до примыкания к ее проезжей части.

Кроме того, временно прекратят пускать посетителей на смотровую площадку Центра семьи «Казан». Напомним, в этом году хедлайнером праздничного концерта станет группа «Любэ».

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