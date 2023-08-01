В Татарстане в первый класс пойдут более 57 тысяч детей

Количество школьников в новом учебном году увеличилось. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в первый класс в Татарстане пойдут более 57 тысяч детей. Такую статистику привели в республиканском министерстве образования и науки.

Всего в новом учебном году за парты сядут свыше 511 тысяч школьников - это на 5% больше чем в 2022-ом.

Ранее стало известно, что 90 казанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. При этом чаще всего максимальный результат был по литературе и русскому языку.

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