Певица Сюзанна и группа Settlers станут хедлайнерами фестиваля «Итиль» в Казани

Вход на фестиваль свободный. Фото: Влад Комяков

В субботу, 12 августа, в парке Горького состоится фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Хедлайнерами мероприятия станут певица Сюзанна и группа Settlers.

В программе запланированы открытый лекторий и спецпоказ психологического этно-триллера «Микулай» татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая. Гости фестиваля смогут посетить выставку, созданную в технике многослойных тканевых панно и отведать национальные блюда.

Фестиваль будет работать с 12.00 до 22.00. Посетить его можно бесплатно, сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов Казани.

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