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НовостиОбщество1 августа 2023 14:00

Судью из Татарстана Наилю Сафаеву уберут с должности главы 11-го арбитражного АС

Ее кандидатуру не одобрили на заседании ВККС
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Неодобрение кандидатуры Сафаевой связывают с большим числом отмен и невыполнением судьями указаний вышестоящей инстанции. Фото: tatarstan.ru

Неодобрение кандидатуры Сафаевой связывают с большим числом отмен и невыполнением судьями указаний вышестоящей инстанции. Фото: tatarstan.ru

Судье из Татарстана Наиле Сафаевой отказали в рекомендации на очередной срок на пост главы 11-го арбитражного апелляционного суда. Связано это с большим числом отмен и невыполнением судьями указаний вышестоящей инстанции.

Сафаева отметила, что подобных случаев во время ее назначения было свыше 30 за год, тогда как сейчас их число уменьшилось до 5. Несмотря на это на заседании Высшей квалификационной коллегии суде ее кандидатуру отклонили, сообщает Право.ру.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о похищении матерью 9-летнего ребенка в Татарстане.

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