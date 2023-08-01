Судью из Татарстана Наилю Сафаеву уберут с должности главы 11-го арбитражного АС

Неодобрение кандидатуры Сафаевой связывают с большим числом отмен и невыполнением судьями указаний вышестоящей инстанции. Фото: tatarstan.ru

Судье из Татарстана Наиле Сафаевой отказали в рекомендации на очередной срок на пост главы 11-го арбитражного апелляционного суда. Связано это с большим числом отмен и невыполнением судьями указаний вышестоящей инстанции.

Сафаева отметила, что подобных случаев во время ее назначения было свыше 30 за год, тогда как сейчас их число уменьшилось до 5. Несмотря на это на заседании Высшей квалификационной коллегии суде ее кандидатуру отклонили, сообщает Право.ру.

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