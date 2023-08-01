В Татарстане нашли тело мужчины, который пропал на Волге во время урагана

Погибшего нашли в 300 метрах от берега. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 1 августа, спустя три дня после пропажи во время урагана, в Волге нашли тело 28-летнего Андрея Мошкова. В субботу, 29 июля, он приехал на реку с друзьями, чтобы искупаться. Когда их накрыло ненастья, все начали выходить из воды. Андрей не успел сделать это, поднялись сильные волны, и он не выбрался. Родственники и близкие мужчины участвовали в его поисках вместе со спасателями.

Водолазы обследовали 3 000 квадратных метров акватории реки. Также в поиске применялся метод траления и эхолот. Последним обследовали 100 000 квадратных метров.

«Тело нашли 1 августа в 13.55 в 300 метрах от берега на поверхности воды», - сообщает МЧС Татарстана.

Погибшего доставили на берег и передали его сотрудникам полиции.

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