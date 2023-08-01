В Татарстане на допвыборы муниципальных депутатов выдвинуты 563 кандидата

Дополнительные выборы пройдут в 36 районах республики.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Завершился процесс выдвижения кандидатов на дополнительные выборы муниципальных депутатов в Татарстане. Заявились 563 человека, сообщает Центризбирком республики.
Всего речь идет о 563 кандидатах:
- 156 от ЛДПР;
- 154 самовыдвиженцах;
- 122 от партии «Единая Россия»;
- 75 от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;
- 39 от партии КПРФ;
- 15от партии «Новые люди»;
- 2 от партии «Гражданская инициатива»;
Дополнительные выборы пройдут в 36 районах Татарстана, в том числе по замещению места депутата в Казгордуме по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу №16 в Приволжском районе Казани. Голосование состоится 10 сентября этого года.
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