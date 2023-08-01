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НовостиОбщество1 августа 2023 13:21

Владимир Путин отметил четырех жителей Татарстана госнаградами

Речь, в том числе, идет и о присвоении звания заслуженного врача России
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды четырем татарстанцам. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Андрей и Динара Косач отмечены орденом «Родительская слава» за заслуги в поддержке института семьи и воспитании детей.

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Ранее Владимир Путин объявил благодарность муфтию Татарстана Камилю Самигуллину.

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