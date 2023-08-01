Владимир Путин отметил четырех жителей Татарстана госнаградами

Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды четырем татарстанцам. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Андрей и Динара Косач отмечены орденом «Родительская слава» за заслуги в поддержке института семьи и воспитании детей.

Председателя правления потребительского общества «Аш-су» Альфизу Исламову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за свои достижения в труде и многолетнюю преданную работу.

Звание заслуженного врача России удостоилась завкафедры Казанской государственной медицинской академии Резеда Бодрова.

Ранее Владимир Путин объявил благодарность муфтию Татарстана Камилю Самигуллину.

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