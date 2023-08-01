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НовостиОбщество1 августа 2023 13:07

Радик Шайхутдинов стал руководителем челнинского филиала СПИД-центра

Он работает в сфере здравоохранение на протяжении последних 30 лет
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
До этого момента Шайхутдинов выполнял обязанности заведующего эпидемиологическим отделом Центра. Фото: Горздрав Набережных Челнов

До этого момента Шайхутдинов выполнял обязанности заведующего эпидемиологическим отделом Центра. Фото: Горздрав Набережных Челнов

В Набережных Челнах республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями возглавил Радик Шайхутдинов, который до этого момента выполнял обязанности заведующего эпидемиологическим отделом. Он работает в сфере здравоохранения в течение последних 30 лет, сообщает местный Горздрав.

Там отмечают, что челнинский филиал СПИД-центра также оказывает помощь медучреждениям Агрызкоого, Актанышского, Елабужского, Заинского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Нижнекамского и Тукаевского районов Татарстана.

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