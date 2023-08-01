В Казани на День ВДВ откроют памятник легендарному десантнику Павлу Клетневу

Павел Клетнев ушел из жизни в мае прошлого года. Фото: tatfrontu.ru

В Казани на День ВДВ откроют памятник ветерану Великой Отечественной войны, сержанту Павлу Кузьмичу Клетневу. Военнослужащий также известен, как парашютист-рекордсмен, совершивший последний прыжок в 95 лет.

Мероприятие пройдет 2 августа в 10.00 на территории мемориального комплекса «Курган» по адресу: Мамадышский тракт, 179. На открытие монумента ожидается присутствие глав ведомств, сообщают «Вести Татарстан».

Ранее татарстанец поделился, как во время сильного урагана в одиночку спас 11 человек.

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