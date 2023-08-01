В Татарстане назвали причины подорожания мяса курицы

Средняя цена мяса курицы составляет 186,6 рубля за килограмм. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Татарстанстата, средняя цена мяса курицы на 24 июля составила 186,6 рубля за килограмм - это больше на 21,5% по сравнению с началом 2023 года. При этом стремительное удорожание курицы характерно для всей России.

В Минсельхозпроде Татарстана рост цен на куриное мясо объяснили увеличением потребления этого продукта и удорожанием себестоимости производства мяса птицы. Кроме того, у производителей выросли расходы на транспортировку мяса из-за проблем с грузоперевозкам и дорогими горюче-смазочными материалами, сообщает «БИЗНЕС Online».

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