Педагогический стаж Кудряшова составляет 22 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах директор школы №20 Александр Кудряшов покинул свой пост. Эту информацию подтвердили в приемной образовательного учреждения.

Александр Кудряшов имеет педагогический стаж 22 года, а на руководящих постах - более 11 лет. Его предшественником в школе №20 был Марс Гафуров.

Известно, что Кудряшов имеет диплом учителя истории. Кто займет его место на должности директора школы №20, пока неизвестно.

Напомним, в Казани средняя зарплата учителей стала равна 31 тысячи рублей.

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