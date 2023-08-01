Депутат из Татарстана предложил определить сроки службы мобилизованных

По словам Шарафиева, в указе президента страны Владимира Путина отсутствует информация о сроках службы мобилизованных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил определить сроки службы мобилизованных. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Речь идет о статье федерального закона «о мобилизационной подготовке и мобилизации в России». Соответствующие изменения депутат внес на рассмотрение в Госсовет республики.

Как утверждает Шарафиев, в указе президента России Владимира Путина отсутствует информация о сроках службы мобилизованных граждан и основаниях для их увольнения. Также, по словам депутата, нет данных и о ротации военнослужащих.

Напомним, в Татарстане напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО.

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