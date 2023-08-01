В Татарстане снова продлили ограничение на посещение людей лесов

На въезде в лесничества стоят шлагбаумы. Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Жителям Татарстана уже в четвертый раз за этот год продлили ограничение на посещение лесов из-за их высокой пожароопасности – установлен IV класса опасности. В ближайший 21 день проход и проезд на личном транспорте запрещен на территории Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калекинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств. Эти ограничения были закреплены в постановлении, котороое подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Въезд в леса перекрыт шлагбаумами, идет круглосуточное дежурство и патрулирование.

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