Кандидатуру Юрия Казакова утвердили на пост ректора КНИТУ-КХТИ

До этого казаков исполнял обязанности руководителя казанского вуза. Фото: Минобрнауки России

На пост ректора казанского КНИТУ-КХТИ был утвержден Юрий Казаков, сообщает Минобрнауки России в своем официальном телеграм-канале.

О Казакове известно, что в он окончил КНИТУ в 1998 году. Через некоторое время стал доцентом кафедры технологий синтетического каучука. В 2019 году ученый получил степень доктора технических наук. Юрий Казаков является автором 133 научных работ и имеет 10 патентов на изобретения.

До назначения на должность ректора КНИТУ-КХТИ числился там профессором кафедры и исполнял обязанности руководителя казанского вуза.

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