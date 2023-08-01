Выставка-форум пройдет в Москве 4 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане создали оргкомитет для международной выставки-форума «Россия». Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Согласно указу, комитет организует взаимодействие органов государственной власти региона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Татарстана, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций и общественных объединений для подготовки к мероприятию.

В состав комитета вошли 29 человек. Его председателем назначили премьер-министр республики Алексея Песошина, а его заместителями стали министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко и заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Отметим, выставка-форум пройдет в Москве 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года.

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