Администрация главы Татарстана заплатит миллионы рублей за защиту от атак хакеров

Подрядчику дадут всего 30 дней на выполнение всех необходимых работ. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В связи с соблюдением федерльного закона России «О государственной тайне» администрация главы Татарстана решила заплатить 6,7 миллиона рублей за защиту своей информации от хакерских атак, а также несанкционированной утечки. В поисках подрядчика на сайте госзакупок был размещен соответствующий тендер.

Согласно ему, исполнителю во время работ придется строго хранить конфиденциальность информации, содержащей служебную и коммерческую тайны. И, да, на все про все ему дается 30 дней. Работу, в частности, проверят на эффективность защищенности данных от утечки по каналу побочных электромагнитных излучений и электромагнитных наводок.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Казани на строительство дорог к четырем новым жилым комплексам выделят более полумиллиарда рублей.

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