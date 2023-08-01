В момент урагана в лагере «Яльчик» находились 60 преподавателей КФУ

Лагерь расположен в 70 километрах от Казани. Фото: Иван МАКЕЕВ

В момент урагана, который в Марий Эл унес жизни восьми жителей Татарстана, в учебно-оздоровительном центре «Яльчик» около одноименного озера находились 60 преподавателей КФУ. Среди них пострадавших не оказалось, сообщает пресс-служба университета.

Лагерь расположен в 70 километрах от Казани. Там ежегодно КФУ проводит оздоровительно-обучающие смены, где свой досуг за смену проводят около 200 человек. 29 июля в «Яльчике» проходила вторая смена. На следующий день было принято решение о срочном выезде отдыхающих.

В «Яльчике» ураганом были повреждены и повалены около 70 деревьев, которые нанесли ущерб домам и системе электроснабжения. В скором времени в лагере приступят к восстановительным работам.

Напомним, в Казани в результате урагана пострадали 23 человека.

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