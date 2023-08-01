Ранее заседание московского формата по Афганистану состоялось в 2022 году в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 29 сентября состоится встреча московского формата по Афганистану. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. По его словам, свое присутствие на встрече подтвердили около половины участников формата. В ходе мероприятия ими будут обсуждены вопросы борьбы против терроризма и наркопреступности, сообщает «ТАСС.

Отметим, ранее заседание московского формата по Афганистану состоялось в 2022 году в Москве. Целью встречи является содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане.

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