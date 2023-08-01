В Татарстане стоимость минимального набора продуктов в июне составила 5,3 тысячи рублей

Показатель стоимости минимального набора продуктов за июнь в Татарстане оказался одним из самых низких в ПФО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане в июне стоимость минимального набора продуктов составила 5,3 тысячи рублей. По сравнению с данными на май (5,1 тысячи рублей) этот показатель вырос на 4,2%, гласят данные на сайте Татарстанстата.

Так, в республике показатель стоимости минимального набора продуктов за июнь оказались самыми низкими в Приволжском федеральном округе. Самые высокие значения выявлены в Пермском крае (5,8 тысячи рублей), Ульяновской области (5,7 тысячи рублей) и Самарской области (5,6 тысячи рублей).

Кроме того, было установлено, что 23,3% средств татарстанцы тратят на хлеб, крупы, макаронные изделия, 18,9% - мясные продукты, 16,4% - молочные продукты, 21,6% - овощи и фрукты, 5,1% - рыбу.

Напомним, в Татарстане за неделю бензин АИ-98 подорожал на 0,31%.

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