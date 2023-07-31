Житель Марий Эл попался на крючок аферистов при попытке заказа интимных услуг

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Йошкар-Олы попался на крючок аферистов при попытке заказа интимных услуг. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Марий Эл.

Накануне в УМВД России по Йошкар-Оле обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что зашел на сайт интимных услуг, чтобы найти вариант для приятного досуга. Выбрав девушку, он уточнил все нюансы предоставления услуги. После этого перевел за них предоплату, а также страховку, как гарантию безопасности девушки, в размере 40 тысяч рублей.

Однако позже ему ответили, что из-за платежа на сайте произошел сбой и ему необходимо перевести еще 40 тысяч за его ремонт. Деньги мужчине пришлось занимать у друзей и родственников. Когда он понял, что попал на крючок аферистов, обратился в полицию.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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